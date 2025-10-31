Лучших инженеров Татарстана определят в 12 номинациях

Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов. Он рассказал, что подать заявку на участие можно до 15 ноября через официальный сайт конкурса инженергодарт.рф. Все подробности и положение о конкурсе размещены на сайте ведомства.

Инженерам - будущим победителям стоит учесть, что заявки подаются только от организаций - предприятий и вузов. Так что придется сначала идти со своими рацпредложениями к руководству. Впрочем, в большинстве случаев и директора, и ректоры такие инициативы одобряют.

История этого престижного соревнования началась в 2018 году, когда во время визита Раиса Татарстана (на тот момент Президента РТ) Рустама Минниханова на предприятие АО «Вакууммаш» молодые инженеры выступили с инициативой создания площадки для поддержки и признания заслуг специалистов своей профессии. Их идея была услышана: уже в 2019 году согласно постановлению Кабинета министров РТ состоялся первый конкурс. С тех пор конкурс проводился пять раз, за исключением вынужденного перерыва в 2020 году из-за пандемии. Участие в нем за это время приняли 1592 человека. Динамика роста впечатляет: если при первом проведении в конкурсе участвовали 258 человек, то в пятый раз в 2024 году он собрал уже 437 заявок, что на 30% больше, чем годом ранее. А за все годы проведения победителями стали 177 инженеров разных возрастов и квалификации.

Всех участников конкурса разделяют на три возрастные категории: «Будущие инженеры» (студенты), «Молодость, успех, перспектива» (работники до 35 лет) и «Опыт, достижения, компетентность» (специалисты старше 35 лет). Свои проекты они представляют в 12 номинациях, которые отражают ключевые отрасли промышленности Татарстана: от машино-, авиастроения и агропромышленного комплекса до робототехники и искусственного интеллекта. Кстати, последняя номинация появилась только в этом году.

В каждой номинации по три призовых места. Итого выберут 36 победителей. Их наградят ценными призами, денежных премий не предусмотрено. Но самое главное для победителей - возможность рассказать о своих наработках экспертам.

Также предполагается стажировка победителей в ведущих инженерных центрах страны. Минпромторгом РТ трижды были организованы такие поездки в инновационный центр «Сколково» для 122 победителей. В 2025 году стажировка запланирована на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

В первом (заочном) туре конкурсанты представляют свое портфолио: описание инженерного проекта, патенты, акты внедрения, научные публикации. Те, кто проходит во второй, очный тур, лично защищают свой проект перед авторитетной конкурсной комиссией. Эксперты оценивают не только актуальность и практическую значимость работы, ее соответствие стратегиям импортозамещения и научно-технологического развития, но и умение автора анализировать информацию, применять современные методы цифрового проектирования, просчитывать экономическую эффективность и владеть навыками презентации.

Мониторинг, проводимый Минпромторгом РТ, показывает, что участники успешно защищают диссертации, становятся руководителями высшего звена, открывают собственный бизнес, иногда получая государственные гранты до одного миллиона рублей. Яркий пример - Ярослав Желонкин, который в 2019 году победил в конкурсе, занимая должность исполнительного директора, а сегодня уже является генеральным директором одной инновационной казанской компании.