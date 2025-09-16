ЛУКОЙЛ и РТ подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве до 2030 года

news_top_970_100
Республика
16 сентября 2025  12:55

Правительство Республики Татарстан и ПАО «ЛУКОЙЛ» заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве, определяющее основные направления взаимодействия до 2030 года. Документ предусматривает реализацию масштабных программ в области освоения сырьевой базы, разработки месторождений и развития транспортной инфраструктуры нефтегазового комплекса.

В рамках партнерства особое внимание будет уделено совершенствованию системы управления производственными процессами и внедрению инновационных технологий. Ключевую роль в этом процессе продолжит играть предприятие «РИТЭК», выступающее научно-техническим полигоном компании для работы с трудноизвлекаемыми запасами.

Соглашение укрепляет тридцатилетнее партнерство между компанией и регионом, способствуя усилению позиций топливно-энергетического комплекса Татарстана и повышению его инвестиционной привлекательности. Важным элементом сотрудничества остается развитие сбытовой сети, включающей около 40 автозаправочных станций, среди которых флагманский комплекс на федеральной трассе М-12 «Москва – Казань».

news_right_column_240_400
Новости
Председатель СК РФ потребовал доклад о нападении на кондуктора в Казани
ЛУКОЙЛ и РТ подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве до 2030 года
По каким симптомам можно заподозрить проблемы с щитовидкой
Полезные перекусы: советы диетологов
Полезные перекусы: советы диетологов
В Казань привезли сокровища Гродековского музея с берегов Амура
«Больше не буду заниматься тем, что не приносит радости» - жизненное кредо Ильдара Карюкова
Казанская легкоатлетка Юлия Сохацкая победила на соревнованиях в Сербии
«Ак Барс» забуксовал на старте сезона
«Ак Барс» забуксовал на старте сезона