ЛУКОЙЛ и РТ подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве до 2030 года

Правительство Республики Татарстан и ПАО «ЛУКОЙЛ» заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве, определяющее основные направления взаимодействия до 2030 года. Документ предусматривает реализацию масштабных программ в области освоения сырьевой базы, разработки месторождений и развития транспортной инфраструктуры нефтегазового комплекса.

В рамках партнерства особое внимание будет уделено совершенствованию системы управления производственными процессами и внедрению инновационных технологий. Ключевую роль в этом процессе продолжит играть предприятие «РИТЭК», выступающее научно-техническим полигоном компании для работы с трудноизвлекаемыми запасами.

Соглашение укрепляет тридцатилетнее партнерство между компанией и регионом, способствуя усилению позиций топливно-энергетического комплекса Татарстана и повышению его инвестиционной привлекательности. Важным элементом сотрудничества остается развитие сбытовой сети, включающей около 40 автозаправочных станций, среди которых флагманский комплекс на федеральной трассе М-12 «Москва – Казань».