Мантуров поручил проработать отсрочку нового утильсбора на автомобили

Россия/Мир
14 октября 2025  12:37

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу подготовить предложения по возможному переносу сроков введения новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Решение было принято после обращения организации «Деловая Россия», сообщает ТАСС.

В обращении бизнес-объединения содержится просьба об отсрочке вступления в силу нового механизма расчета на период, необходимый для завершения таможенного оформления уже купленных автомобилей.

Проект постановления, разработанный Минпромторгом в сентябре, предполагает изменение принципа расчета базовой ставки утильсбора — теперь она будет зависеть от типа и объема двигателя. Первоначально новые правила должны были начать действовать с 1 ноября 2025 года.

В секретариате Мантурова пояснили, что публикация проекта вызвала ажиотажный спрос на автомобили, что привело к образованию очередей на погранпунктах и увеличению сроков доставки. Для защиты интересов граждан, уже оплативших автомобили, требуется расширение переходного периода.

