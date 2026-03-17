Марат Ахметов назначен временно исполняющим обязанности председателя Госсовета РТ

Решение принято на 19-м заседании республиканского парламента и поддержано депутатами единогласно. Кандидатура Ахметова, занимавшего пост вице-спикера, была предложена после того, как Фарид Мухаметшин досрочно сложил полномочия и стал почётным председателем Госсовета.

Марат Ахметов — выходец из Арского района, окончил Казанский ветеринарный институт и Саратовскую высшую партийную школу. Начинал ветеринарным врачом, затем руководил колхозом, возглавлял Балтасинский район. С 1999 по 2019 год занимал пост вице-премьера и министра сельского хозяйства РТ. С 2019 года — заместитель председателя Госсовета, член комиссии по этике, депутат VI и VII созывов.