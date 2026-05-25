Онкологи из РКОД удалили опухоль размером с яблоко через прокол в бедре

В Республиканском клиническом онкодиспансере имени проф. М.З. Сигала провели уникальную операцию пациенту с аденомой простаты объемом более 120 кубических сантиметров (размером с яблоко). Из-за тяжелых сопутствующих заболеваний — инфаркта, инсульта, искусственного клапана и системного атеросклероза — пациент постоянно принимал кроверазжижающие препараты, что делало открытую операцию крайне рискованной.

Мультидисциплинарная команда врачей (рентгенэндоваскулярные хирурги, онкологи и кардиоонкологи) решила провести эндоваскулярное вмешательство. Через маленький прокол бедренной артерии под местной анестезией хирурги перекрыли кровоток, питающий опухоль. Это привело к ее постепенному уменьшению. Благодаря такому подходу удалось избежать разрезов, общего наркоза и длительного восстановления. Пациент быстро пришел в себя и готовится к выписке.