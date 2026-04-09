Марат Ахметов оценил развитие агропромышленного комплекса в Пестречинском районе

Исполняющий обязанности председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов посетил индустриальный парк «М-7 Шали», открытый в 2024 году. Площадь промпарка превышает 34 гектара, его специализация — переработка сельхозпродукции, производство стройматериалов и сборка оборудования.

На территории уже выполнена планировка, построены дороги, проведены освещение, водоснабжение и частично электросети, работает КПП и видеонаблюдение. Девять резидентов строят свои производства. Одно предприятие — склад глубокой заморозки (до -25°) — уже функционирует как распределительный центр для мяса, рыбы, полуфабрикатов и мороженого. В ближайшее время планируется открыть склад охлажденной продукции.

Ахметов поручил главе района помочь резидентам с оформлением документации и подключением к электросетям, отметив высокий потенциал промплощадок и тенденцию перемещения производств за пределы городов.

На предприятии «Агролак» Ахметов ознакомился с подготовкой к весенне-полевым работам. Пашня хозяйства — 3,2 тыс. гектаров, в 2026 году планируется засеять почти 3 тыс. гектаров. Озимые размещены на 490 гектарах, под яровые зерновые и зернобобовые отведено 1,1 тыс. гектаров, технические культуры займут 545 гектаров, кормовые — 816 гектаров.

На фермах содержат 888 коров, из них дойных — 375. Надой на одну корову составляет около 2 тыс. кг. Техника к посевной практически готова, ремонт планируют завершить к 15 апреля. Недавно приобретено оборудование на 130 млн рублей. Ахметов пожелал механизаторам успешной работы, отметив, что ключевые факторы — благоприятная погода и стабильные цены на сельхозпродукцию.