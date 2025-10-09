Марат Гатауллин стал новым главным врачом РКБ

Новым руководителем Республиканской клинической больницы (РКБ) Республики Татарстан стал Марат Гатауллин. Официальное представление состоялось в присутствии вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой и министра здравоохранения республики Альмира Абашева.

Гатауллин приходит в РКБ с поста главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы им. профессора А.Ф. Агафонова, которую возглавлял с 2014 года. За это время ему удалось существенно модернизировать учреждение, повысить качество медицинской помощи и укрепить кадровый состав — результаты его работы были отмечены на федеральном уровне.

Должность главврача РКБ оставалась вакантной с апреля 2025 года, когда предыдущий руководитель Рафаэль Шавалиев перешёл на должность руководителя департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России по личному приглашению главы ведомства Михаила Мурашко.

Марат Гатауллин — выпускник Казанского государственного медицинского университета, где окончил педиатрический факультет и ординатуру по терапии. Начинал свою карьеру как медицинский брат на станции скорой помощи Казани, затем работал анестезиологом-реаниматологом в кардиологическом диспансере столицы Татарстана. В 2006 году он был назначен главным врачом Камско-Полянской городской больницы в Нижнекамском районе.

С 2008 по 2014 год занимал руководящие должности в структурах здравоохранения Казани: заместителя начальника управления здравоохранения исполкома города и позже — заместителя руководителя управления здравоохранения по Казани в Минздраве РТ.