Замминистра образования РТ: от «Сферума» к MAX произошел бесшовный переход

Платформой MAX в сфере образования РТ уже пользуются 539 тысяч человек – это практически все педагоги, студенты и школьники республики. Об этом рассказал на брифинге в Кабмине РТ первый заместитель министра образования и науки республики Рамис Музипов

Работа с отечественными мессенджерами в образовании началась ещё в 2022 году. Тогда появилась платформа «Сферум» – одна из первых разработок, созданная специально для школ и вузов. Она должна была не просто заменить привычные чаты, но и объединить разрозненные сервисы: электронный дневник, журнал, расписание, информирование о мероприятиях.

Татарстан стал пилотным регионом, где эту систему активно тестировали. А когда «Сферум» интегрировали в MAX, переход получился бесшовным – все наработки и контакты сохранились, а функционал только расширился.

Что полезного появилось для учителей

Разработчики MAX внимательно прислушивались к пожеланиям педагогов. В результате появились функции, которые делают работу учителя проще и удобнее:

• Интерактивная доска – можно создавать отдельные папки по урокам, темам, предметам, открывать доступ классу или параллели, размещать видео, картинки, методички.

• Сбор файлов – удобный способ собрать документы от родителей, например, медицинские справки. Раньше всё приходилось носить вручную, теперь можно отправить прямо в чат.

• Помощник Рособрнадзора – если у педагога возникают вопросы по организации учебного процесса, можно обратиться сюда. Особенно помогает снизить бюрократическую нагрузку.

• Награды – значки для самых активных учеников, чтобы отметить их достижения.

Что интересно ученикам

Для школьников и студентов тоже придумали полезные и увлекательные опции:

• «Переменка» – интеллектуальные игры-квизы, которые помогают закрепить пройденный материал. Без лишнего возбуждения, только полезный контент.

• Пушкинская карта – прямо в MAX можно узнать о ближайших культурных событиях в своём городе или районе и спланировать поход.

• Награды – те же значки, о которых говорилось выше.

Дополнительные сервисы, которые уже работают

Сейчас в MAX для образования доступны:

• чаты классов

• чат-бот по типу «Википедии», где можно найти ответы на любые вопросы

• оплата детского сада и школьного питания

Что появится в ближайшее время

В планах на этот год – сделать возможной оплату кружков и секций через платформу «Навигатор». Сейчас там размещены все бесплатные секции, а скоро добавятся и платные. Оплатить их можно будет прямо в MAX, без перехода на другие сайты и приложения.

Официальные каналы школ

Теперь у каждой образовательной организации есть три официальных источника информации: сайт, госпаблик во «ВКонтакте» и официальный канал в MAX. Здесь школы, детские сады, колледжи и вузы публикуют новости, анонсы и важные объявления.

Кроме того, есть закрытые учебные каналы – доступ в них получают только те, кому пришла ссылка. Это удобно для общения внутри класса или группы.

На сегодня в Татарстане создано уже 1333 официальных канала в MAX, а число подписчиков приближается к полумиллиону.

Цифровой ID студента

MAX активно внедряется и в вузах. Сегодня студенты могут использовать мессенджер как фактическое удостоверение личности – он даёт определённые льготы и преференции, которые в каждом вузе свои. Сейчас ведётся работа над тем, чтобы масштабировать цифровой ID студента на все учебные заведения республики.

Как отметил Музипов, никаких проблем с переходом не возникло. Платформа удобная, функциональная и полностью отвечает требованиям времени. Педагоги используют MAX практически на 100%, родители и ученики не отстают. Так что можно с уверенностью сказать: цифровизация образования в Татарстане идёт полным ходом.