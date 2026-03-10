В Казани за три праздничных дня произошло 429 ДТП, пострадали четверо

Город
10 марта 2026  16:38

С 7 по 9 марта на дорогах города зарегистрированы сотни аварий. Травмы получили четыре человека, среди них — трёхлетний ребёнок, который находился в автокресле. После осмотра медиков девочку с матерью отпустили домой.

За этот же период инспекторы задержали 24 нетрезвых водителя, в том числе четырёх женщин. Двух из них остановили 7 марта — одна отказалась от медосвидетельствования, другая управляла машиной в состоянии опьянения. Ещё две женщины попались 9 марта за аналогичное нарушение.

В Госавтоинспекции отметили, что чаще всего аварии случались из-за превышения скорости, несоблюдения дистанции, нарушений правил перестроения, проезда перекрёстков и пешеходных переходов.

