Медиапроект Дины Газалиевой Tatarstan Today отмечен премией «Золотое перо России»

Телеведущая Дина Газалиева и команда проекта «Tatarstan Today. Открытый миру» стали лауреатами главной журналистской награды страны. Юбилейная, 30-я церемония вручения премии «Золотое перо России» прошла в Москве в Доме Российской Армии.

Татарстанский проект победил в номинации «За профессиональное мастерство». Жюри высоко оценило вклад команды в продвижение национальных интересов и формирование позитивного образа региона. Награду Дине Газалиевой вручил сенатор Алексей Пушков, ведущий программы «Постскриптум» на ТВЦ.

Медиапроект «Tatarstan Today. Открытый миру» существует шесть лет и посвящен взаимодействию Татарстана с зарубежными партнерами. В выпусках участвуют российские и международные эксперты, представители власти, политологи и общественные деятели. В основе программы — авторский взгляд и живые рассказы о событиях. Проект получил признание далеко за пределами республики.

Премия «Золотое перо России» учреждена Союзом журналистов России в 1996 году и входит в число главных профессиональных наград страны.