Медиапроект «Мой бизнес» признан лучшей практикой поддержки предпринимательства в России

Республиканский центр «Мой бизнес» одержал победу в номинации «Лучший медиапроект» на всероссийском конкурсе «Мой бизнес. Лагерь» в Красноярске. Эксперты высоко оценили восьмисерийный видеогид «Фабрика будущего», который популяризирует муниципальные промпарки Татарстана, раскрывает их преимущества и снижает информационные барьеры для предпринимателей.

Как отметила замминистра экономики РТ Наталья Кондратова, проект переводит промышленные площадки из разряда узкопрофильных в доступный бизнес-продукт. Результат: 75 новых резидентов, 935 рабочих мест и рост оборота резидентов на 10 млрд рублей – до 270 млрд.

Конкурс лучших практик проводится Минэкономразвития с 2021 года; в этом году поступило почти 300 заявок из 78 регионов. Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».