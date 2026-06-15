Мэр Казани призвал горожан с пониманием отнестись к ограничениям перед саммитом

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Город
15 июня 2026  14:09

Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике заявил о полной готовности города к саммиту «Россия – АСЕАН», который пройдет с 17 по 19 июня. Глава города назвал предстоящую неделю сверхответственной: уже завтра в столицу РТ начнут прибывать участники мероприятия из 11 стран, ожидается также визит президента РФ Владимира Путина.

По словам Метшина, в городе проделана колоссальная работа: приведены в порядок семь ключевых магистралей, а количество высаженных цветов увеличилось втрое. Мэр напомнил, что подготовка Казани получила высокую оценку от министра иностранных дел Сергея Лаврова после недавнего саммита ОДКБ.

Метшин обратился к жителям с просьбой с пониманием отнестись к временным ограничениям движения. Он рекомендовал выезжать в аэропорт заранее и по возможности пользоваться аэроэкспрессом, поскольку расписание авиа- и железнодорожных рейсов остается неизменным. Для доставки гостей к «Казань Экспо» с 17 по 19 июня запустят более 80 дополнительных электропоездов с интервалом от 30 минут до часа.

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