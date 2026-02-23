Мэрия Казани опубликовала список парковок на которых пройдет уборка снега в ночь на 24 февраля

ородские службы планируют очистить от осадков несколько десятков парковочных зон. Чтобы не создавать помех движению, работы будут вестись в ночное время — с 21:00 до 5:00–6:00 в зависимости от адреса.
Автовладельцев просят заранее убрать машины с указанных участков и учитывать график при планировании поездок.
Где и когда будут работать снегоуборщики:
21:00–23:00
ул. Яруллина (зона №128)
ул. Шамиля Усманова (зона №208)
21:00–05:00
ул. Волгоградская
ул. Короленко
ул. Адоратского
ул. Даурская
ул. Сеченова
Сибирский тракт
21:00–06:00
ул. Вишневского
ул. Габдуллы Тукая
ул. Бутлерова
ул. Бурхана Шахиди
ул. Тази Гиззата
Актуальный график уборки можно отслеживать в приложении «Горпарковки», там же рекомендуют включить push-уведомления, чтобы не пропустить информацию о работе спецтехники.