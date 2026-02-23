Мэрия Казани опубликовала список парковок на которых пройдет уборка снега в ночь на 24 февраля

ородские службы планируют очистить от осадков несколько десятков парковочных зон. Чтобы не создавать помех движению, работы будут вестись в ночное время — с 21:00 до 5:00–6:00 в зависимости от адреса.

Автовладельцев просят заранее убрать машины с указанных участков и учитывать график при планировании поездок.

Где и когда будут работать снегоуборщики:

21:00–23:00

ул. Яруллина (зона №128)

ул. Шамиля Усманова (зона №208)

21:00–05:00

ул. Волгоградская

ул. Короленко

ул. Адоратского

ул. Даурская

ул. Сеченова

Сибирский тракт

21:00–06:00

ул. Вишневского

ул. Габдуллы Тукая

ул. Бутлерова

ул. Бурхана Шахиди

ул. Тази Гиззата

Актуальный график уборки можно отслеживать в приложении «Горпарковки», там же рекомендуют включить push-уведомления, чтобы не пропустить информацию о работе спецтехники.