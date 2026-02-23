Мэрия Казани опубликовала список парковок на которых пройдет уборка снега в ночь на 24 февраля

Город
23 февраля 2026  20:45

ородские службы планируют очистить от осадков несколько десятков парковочных зон. Чтобы не создавать помех движению, работы будут вестись в ночное время — с 21:00 до 5:00–6:00 в зависимости от адреса.

Автовладельцев просят заранее убрать машины с указанных участков и учитывать график при планировании поездок.

Где и когда будут работать снегоуборщики:

21:00–23:00

    ул. Яруллина (зона №128)

    ул. Шамиля Усманова (зона №208)

21:00–05:00

    ул. Волгоградская

    ул. Короленко

    ул. Адоратского

    ул. Даурская

    ул. Сеченова

    Сибирский тракт

21:00–06:00

    ул. Вишневского

    ул. Габдуллы Тукая

    ул. Бутлерова

    ул. Бурхана Шахиди

    ул. Тази Гиззата

Актуальный график уборки можно отслеживать в приложении «Горпарковки», там же рекомендуют включить push-уведомления, чтобы не пропустить информацию о работе спецтехники.

