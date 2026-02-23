С 25 апреля в Татарстане планируется ввести особый противопожарный режим

В республике планируется установить запрет на использование открытого огня в период с 25 апреля по 11 мая. Соответствующий проект постановления Кабмина РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

На время действия режима запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы. Также нельзя использовать мангалы и жаровни в черте населённых пунктов, садовых товариществ и детских лагерей, если они находятся в зоне риска лесных пожаров. Исключение сделают только для объектов общепита.

Под запрет попадает и пиротехника 1–3 классов опасности в местах, подверженных угрозе природных пожаров, а также запуск небесных фонариков и любых неуправляемых конструкций, поднимающихся за счёт открытого огня.

В прошлом году с марта по май в Татарстане произошло 1301 возгорание, ущерб превысил 328 млн рублей. В пожарах погибли 26 человек, 42 получили травмы. Почти треть всех случаев связана с неосторожным обращением с огнём, включая пал сухой травы.