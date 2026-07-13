Между Казанью и аэропортом могут запустить регулярные шаттлы в 2026 году

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Город
13 июля 2026  14:36

Власти Казани планируют организовать регулярное шаттловое сообщение между центром города и международным аэропортом имени Габдуллы Тукая. Инициативу представил руководитель комитета по развитию туризма Александр Шавлиашвили. Также на территории воздушной гавани будут созданы специальные зоны для посадки и высадки пассажиров такси.

Ожидается, что в этом году после открытия третьего терминала аэропорта туристический поток вырастет. По данным комитета, в 2025 году Казань посетили 5,4 миллиона человек, а к 2030 году этот показатель планируют увеличить до 7 миллионов. Новые транспортные решения призваны повысить мобильность гостей и сделать город более доступным для путешественников.

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Между Казанью и аэропортом могут запустить регулярные шаттлы в 2026 году
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