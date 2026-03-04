Два проекта из Татарстана вышли в финал премии «Служение»: стартовало народное голосование

Жители России могут поддержать лучшие муниципальные инициативы: 2 марта началось народное голосование III Всероссийской премии «Служение». Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ. Премия проводится по поручению главы государства Владимира Путина для повышения престижа муниципальной службы.

Татарстан в финале

Из рекордных 63 397 заявок, поступивших на конкурс, эксперты отобрали 110 финалистов. Среди них — два проекта из Татарстана. В номинации «Единство народов России – сила страны» представлен проект мэра Казани Ильсура Метшина «Казань. Единство в многообразии». В номинации «Благополучие семьи – приоритет государства» участвует инициатива депутата Тукаевского района Валерия Тигра «Активная помощь воинам СВО на передовой и семьям воинов СВО».

Как проголосовать

Любой житель страны с подтверждённой учётной записью на «Госуслугах» может отдать свой голос на сайте премияслужение.рф или через портал госуслуг. В каждой из 11 номинаций представлено по 10 лучших практик. Голосовать можно только за один проект в рамках одной номинации.

Сроки и значение

Народное голосование продлится до 6 апреля. По его итогам определят лауреатов и победителей, которых затем утвердит наблюдательный совет. Торжественная церемония награждения состоится 21 апреля в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ».

Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев подчеркнул важность участия граждан: «Муниципальный уровень власти наиболее близок к населению. Именно обратная связь от жителей — ключевой индикатор эффективности работы муниципальных команд. Участие граждан в определении лауреатов через Госуслуги подтверждает открытость и прозрачность процедуры».

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что проекты финалистов охватывают самые разные сферы: от благоустройства и сохранения исторической памяти до поддержки семей и межнационального согласия.

Среди наиболее популярных номинаций по числу поданных заявок — «Великое наследие для будущих поколений», «Инициатива каждого – общий успех» и «Развитие территории – благополучие жителей».