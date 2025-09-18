Минцифры РТ и «Интерфакс» объединяют усилия в борьбе с коррупцией в госзакупках

18 сентября 2025  13:49

На международном форуме Kazan DigitalWeek-2025 подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством цифрового развития РТ и группой «Интерфакс». Документ предусматривает внедрение цифровых систем для противодействия коррупции, мошенничеству и нарушениям в сфере государственных закупок.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут:

  • Использование системы СПАРК для создания цифровых профилей предпринимателей
  • Автоматизация контроля закупочных процедур
  • Обучение сотрудников контрольно-надзорных органов
  • Разработка образовательных программ с вузами республики

Заместитель министра Булат Габдрахманов отметил, что партнерство усилит позиции Татарстана как лидера цифровизации и поспособствует выходу местных IT-решений на международные рынки.

