Минцифры РТ и «Интерфакс» объединяют усилия в борьбе с коррупцией в госзакупках

На международном форуме Kazan DigitalWeek-2025 подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством цифрового развития РТ и группой «Интерфакс». Документ предусматривает внедрение цифровых систем для противодействия коррупции, мошенничеству и нарушениям в сфере государственных закупок.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут:

Использование системы СПАРК для создания цифровых профилей предпринимателей

Автоматизация контроля закупочных процедур

Обучение сотрудников контрольно-надзорных органов

Разработка образовательных программ с вузами республики

Заместитель министра Булат Габдрахманов отметил, что партнерство усилит позиции Татарстана как лидера цифровизации и поспособствует выходу местных IT-решений на международные рынки.