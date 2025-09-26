Минэкономразвития РФ: тарифы на ЖКУ в России вырастут на 9,9% в 2026 году

Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, тарифы на коммунальные услуги в 2026 году будут проиндексированы на 9,9%. В последующие годы рост составит 8,7% в 2027 году и 7,1% в 2028 году. Об этом сообщается в документе о социально-экономическом развитии страны на предстоящий трехлетний период.

Параметры индексации будут корректироваться с учетом региональных особенностей, включая структуру расходов ресурсоснабжающих организаций на энергоносители. Планируется, что рост совокупных платежей граждан за коммунальные услуги будет соответствовать заявленным показателям.

Дополнительно в 2026-2028 годах при утверждении тарифов будет предусмотрена целевая надбавка в размере 1,5% ежегодно для финансирования модернизации коммунальной инфраструктуры. Эти средства направят на реализацию инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.