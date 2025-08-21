Минимальный потребительский бюджет в РТ на второй квартал 2025 года вырос до 28 тыс. рублей

Правительство Татарстана утвердило новый размер минимального потребительского бюджета на второй квартал 2025 года. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Алексеем Песошиным, показатель установлен на уровне 28 160 рублей, что на 6,3% выше, чем в предыдущем квартале.

Решение принято в соответствии с республиканским законом «О минимальном потребительском бюджете» и направлено на адаптацию социальных стандартов к текущей экономической ситуации. Повышение показателя отражает инфляционные процессы и рост стоимости потребительской корзины.

Напомним, в первом квартале 2025 года потреббюджет составлял 26 482 рубля. Новое значение будет использоваться для расчета социальных выплат, пособий и оценки уровня жизни населения.