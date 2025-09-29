Минмолодежи РТ проведет прямой эфир о проекте «Люби. Созидай. Вдохновляй»

29 сентября 2025  14:33

30 сентября в 18:00 Министерство по делам молодежи Татарстана проведет прямой эфир, посвященный образовательному проекту «Люби. Созидай. Вдохновляй». Трансляция состоится в официальном сообществе ведомства во «ВКонтакте».

В ходе эфира первый заместитель министра Софья Галиева-Мустафина расскажет о целях проекта, условиях участия и преимуществах для молодежи. Будут представлены подробности о программе сессий, спикерах и дополнительных активностях.

Проект включает пять образовательных смен, посвященных карьере, здоровью, личной эффективности, отношениям и развитию семьи. На текущий момент уже состоялись две сессии, а с октября запланированы мероприятия по личной эффективности, отношениям и семейным ценностям.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и направлен на создание возможностей для комплексного развития молодого поколения республики.

