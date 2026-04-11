Минниханов анонсировал «Декаду Гагарина» в Татарстане

В республике проходят мероприятия, посвященные 65-летию полета Юрия Гагарина. Как сообщил Раис РТ Рустам Минниханов, «Декада Гагарина в Татарстане» включает образовательные и культурные события по космической тематике, ориентированные в первую очередь на молодежь.

Татарстан внес значительный вклад в советскую космическую программу: в Казани работали Сергей Королев и Валентин Глушко, в КАИ создали первую в стране кафедру реактивных двигателей, предприятия республики производили детали для космической отрасли. Выпускником КАИ был главный конструктор «Энергии-Бурана» Борис Губанов. Среди уроженцев Татарстана — космонавт Сергей Рыжиков (из Бугульмы), завершивший в декабре третий полет.

Также Минниханов поздравил православных верующих с Пасхой и поручил усилить меры безопасности в храмах. День космонавтики и Пасха в этом году выпали на одну дату — 12 апреля.