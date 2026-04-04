Минниханов: безопасность на производстве должна быть в приоритете

На совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости усиления контроля за соблюдением технологических процессов и требований промышленной безопасности. Поводом послужила авария на «Нижнекамскнефтехиме», произошедшая 31 марта.

При ликвидации последствий разгерметизации оборудования произошло воспламенение газовой смеси. В результате есть погибшие и пострадавшие. Минниханов выразил соболезнования семьям и отметил, что предприятие и местные власти окажут им всю необходимую помощь. В Нижнекамске объявлен трехдневный траур.

Раис подчеркнул, что в авариях на производстве нет мелочей, и призвал усилить контроль за работой подрядных организаций и качеством обучения персонала. «У "Сибура" очень жесткая система безопасности. Тем не менее мы республика техногенная. Кроме диверсий и вражеских налетов есть иногда наша безалаберность или безответственность, что может быть очень чревато», — добавил он.

На предприятии продолжаются аварийно-спасательные работы. Минниханов отметил слаженную работу экстренных служб и руководства Нижнекамска.