Минниханов наградил сотрудников прокуратуры Татарстана

Республика
12 января 2026  21:06

В Казани прошли торжественные мероприятия ко Дню работника прокуратуры, на которых Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил лучших представителей надзорного ведомства и вручил им государственные и ведомственные награды.

Глава республики подчеркнул, что, несмотря на высокую нагрузку, сотрудники прокуратуры демонстрируют профессионализм и добиваются конкретных результатов. В числе итогов работы за прошлый год — погашение задолженности по зарплате на сотни миллионов рублей, взыскание крупных налоговых долгов и возвращение государству незаконно приватизированных активов.

В завершение церемонии руководитель республики поблагодарил сотрудников и ветеранов прокуратуры за службу и вручил награды отличившимся работникам.

