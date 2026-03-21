Минниханов напутствовал «Ак Барс» перед стартом плей-офф и пообещал поддержку республики

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с хоккеистами, тренерским штабом и сотрудниками «Ак Барса» на клубной базе в преддверии старта розыгрыша Кубка Гагарина. Глава региона обратился к команде с напутственными словами, назвав клуб гордостью республики и символом ее спортивных успехов.

Минниханов отметил особое значение хоккея для Татарстана, подчеркнув, что этот вид спорта стал неотъемлемой частью региональной культуры и традиций. Он поблагодарил игроков за выход в плей-офф и выразил уверенность в силах команды, назвав коллектив сильным и сплоченным.

Раис республики заверил, что Татарстан будет поддерживать «Ак Барс» на протяжении всего турнирного пути независимо от результатов. По его словам, команда способна пройти любого соперника. В первом раунде плей-офф казанцам предстоит встретиться с челябинским «Трактором».