Минниханов обсудил с главой VietJet открытие прямых рейсов в Татарстан

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Республика
18 июня 2026  10:29

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом вьетнамского лоукостера VietJet Air Нгуен Тхи Фыонг Тхао, чтобы обсудить перспективы сотрудничества. Стороны затронули возможность запуска регулярных прямых авиарейсов между республикой и Вьетнамом, который пользуется высоким спросом у татарстанских туристов.

Минниханов поприветствовал гостью в рамках саммита Россия – АСЕАН и отметил давние дружественные связи между странами, а также накопленный опыт взаимодействия Татарстана с вьетнамскими партнерами. Нгуен Тхи Фыонг Тхао, в свою очередь, подтвердила заинтересованность в укреплении торговых, культурных и гуманитарных связей с регионом. VietJet Air, основанная в 2007 году, выполняет более 150 регулярных маршрутов по всему миру и уже обслуживает чартерные перевозки из Казани на вьетнамские курорты.

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