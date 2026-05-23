Минниханов получил в подарок от лидера Туркменистана двух щенков алабая

Раису Татарстана Рустаму Минниханову передали двух щенков алабая — подарок от Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Неделю назад во время визита в Казань на KazanForum Бердымухамедов увидел выросшего пса Акдуса, подаренного им в 2021 году, и решил направить в республику еще двух собак.

Щенки родились в марте. Кобеля назвали Алабай, суку — Аладжа. Сертификат на них вручил вице-президент Международной ассоциации «Туркменские алабаи». Минниханов поблагодарил Бердымухамедова и весь туркменский народ за особое отношение к Татарстану.

Туркменский алабай — национальный символ и одна из древнейших пород в мире, известная более 4 тысяч лет. На церемонии присутствовали юные кинологи, которым рассказали о величественном и преданном характере этих собак.