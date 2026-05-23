Экс-игрок «Рубина» Бибрас Натхо завершил карьеру

Экс-полузащитник «Рубина» Бибрас Натхо завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет, сообщает Израильская футбольная ассоциация. В субботу футболист вывел «Партизан» на поле с капитанской повязкой, отыграл 64 минуты и отличился голом в ворота «Радника». Белградский клуб завершил сезон на третьей строчке.

Натхо известен в России по выступлениям за «Рубин» и ЦСКА. В марте 2010 года казанский клуб выкупил полузащитника у «Хапоэля» из Тель-Авива за 650 тысяч евро. В составе «Рубина» он провёл 147 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 34 передачи, завоевав один Кубок России. В январе 2014 года Натхо на правах свободного агента перешёл в греческий ПАОК, однако летом того же года пополнил состав ЦСКА. С московским клубом игрок стал чемпионом России, сезон 2018/19 провёл в «Олимпиакосе», после чего перешёл в «Партизан».