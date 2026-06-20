Минниханов посетил скачки на ипподроме в честь Сабантуя

Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал на Казанском ипподроме, где состоялись традиционные конные скачки, приуроченные к празднованию Сабантуя. В программу вошли 13 заездов, а общий призовой фонд соревнований превысил 8,7 млн рублей. Для гостей также работали выставка и концертная площадка.

Скачки стали своеобразной разминкой перед главными торжествами. Основные праздничные мероприятия Сабантуя пройдут 20 июня на трех площадках Казани — в Березовой роще поселка Мирный, в Березовой роще Дербышек и в лесопарке у озера Лебяжье.