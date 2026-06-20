Минниханов посетил скачки на ипподроме в честь Сабантуя

news_top_970_100
Город
20 июня 2026  11:24

Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал на Казанском ипподроме, где состоялись традиционные конные скачки, приуроченные к празднованию Сабантуя. В программу вошли 13 заездов, а общий призовой фонд соревнований превысил 8,7 млн рублей. Для гостей также работали выставка и концертная площадка.

Скачки стали своеобразной разминкой перед главными торжествами. Основные праздничные мероприятия Сабантуя пройдут 20 июня на трех площадках Казани — в Березовой роще поселка Мирный, в Березовой роще Дербышек и в лесопарке у озера Лебяжье.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане меры поддержки семей охватили сотни тысяч жителей
Воспитанник «Ак Барса» Ахтямов стал MVP плей-офф и чемпионом АХЛ с «Торонто»
Минниханов посетил скачки на ипподроме в честь Сабантуя
Лето в клубничных корзинках
В Татарстане старинную земскую школу продают за 1 рубль
«Каждый четверг жду как праздник», или Как «Казанские ведомости» стали семейной традицией
«Каждый четверг жду как праздник», или Как «Казанские ведомости» стали семейной традицией
У жителя Челнов конфисковали незаконно ввезенную Honda
Более 300 журналистов освещали саммит АСЕАН в Казани