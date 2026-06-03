Минниханов предложил на 20 лет вперёд зарезервировать землю под промплощадки в пригородах Татарстана

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Республика
3 июня 2026  13:23
Автор:
Владислав Косолапкин

Выступая на праздновании Дня российского предпринимательства, Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с инициативой: заблаговременно подготовить и закрепить земельные участки под будущие промышленные производства в пригородной зоне республики. Горизонт планирования он обозначил в 20 лет.

— Потом возникнет ситуация, что производство есть, а земли для него нет. Эти площадки должны быть, давайте заранее их зарезервируем, — заявил Минниханов.

По словам руководителя республики, создание таких промышленных зон в пригородах поможет решить ещё одну острую проблему — снизить маятниковую миграцию населения. Если люди смогут работать рядом с домом, не придётся ежедневно тратить часы на дорогу в город и обратно.

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