Минниханов предложил на 20 лет вперёд зарезервировать землю под промплощадки в пригородах Татарстана

Выступая на праздновании Дня российского предпринимательства, Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с инициативой: заблаговременно подготовить и закрепить земельные участки под будущие промышленные производства в пригородной зоне республики. Горизонт планирования он обозначил в 20 лет.

— Потом возникнет ситуация, что производство есть, а земли для него нет. Эти площадки должны быть, давайте заранее их зарезервируем, — заявил Минниханов.

По словам руководителя республики, создание таких промышленных зон в пригородах поможет решить ещё одну острую проблему — снизить маятниковую миграцию населения. Если люди смогут работать рядом с домом, не придётся ежедневно тратить часы на дорогу в город и обратно.