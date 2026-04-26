Минниханов предложил праздновать 150-летие Тукая на федеральном уровне

В Татарском государственном академическом театре имени Галиаскара Камала прошла торжественная церемония, приуроченная ко Дню родного языка и 140-й годовщине со дня рождения классика татарской литературы Габдуллы Тукая. С поздравительной речью к присутствующим обратился Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Глава республики напомнил, что накануне в деревне Кырлай Арского района состоялись праздничные события: там был обновлен музейный комплекс и проведено благоустройство территории. Минниханов также рассказал, что в ходе обсуждения перспективных планов прозвучало предложение отметить 150-летие поэта на уровне всей страны. Он спросил у зала, поддерживают ли они эту идею. В ответ раздались аплодисменты.

Раис отметил, что соответствующий указ должен подписать Президент России Владимир Путин, а подготовка к юбилею стартует в ближайшее время. По его словам, Тукай служит образцом не только для татар, но и для всех тюркских народов. Кроме того, рассматривается возможность участия иностранных представителей в премии имени Тукая.

Торжество открылось исполнением гимна «Туган тел». В рамках мероприятия состоялось вручение Государственных премий имени Габдуллы Тукая.