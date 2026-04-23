Минниханов: ситуация непростая, но республика держится, рынки сбыта надо искать

На совещании финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов прокомментировал тревожную экономическую статистику. Поступления по налогу на прибыль в первом квартале снизились на 13,6 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 42,3 млрд рублей. Основное падение зафиксировано в нефтедобыче (минус 7,4 млрд), строительстве (минус 5,1 млрд) и обрабатывающих производствах (минус 4 млрд). Убытки предприятий за 2025 год выросли до 163,2 млрд рублей против 60 млрд годом ранее.

Минниханов назвал ситуацию непростой и напряженной, отметив, что республика пока «держится». Он указал на риски ухудшения на фоне общего положения в стране, высокой налоговой нагрузки, санкций, низких цен на нефть, дефицита оборотного капитала и дорогих кредитов. При этом ни одна программа или проект в Татарстане не были сокращены. Глава региона поручил не допускать сокращения работников и активнее искать новые рынки сбыта и заказы для предприятий.

Налоговая задолженность на 1 апреля достигла 14,7 млрд рублей, и Минниханов призвал усилить работу по ее взысканию, отметив, что даже 4–5 млрд стали бы серьезным подспорьем для бюджета. Консолидированный бюджет РТ за первый квартал получил 147,4 млрд рублей (22,2% от годового плана). Собственные доходы снизились на 4,7 млрд рублей. Минниханов потребовал усилить контроль за исполнением бюджета, освоением федеральных средств и строго соблюдать бюджетную дисциплину.