Минниханов сохраняет лидерство на выборах Раиса РТ с результатом 88,24%

По данным государственной автоматизированной системы «Выборы» на 7:22 15 сентября, после обработки 96,7% протоколов действующий руководитель Республики Татарстан Рустам Минниханов сохраняет убедительное лидерство, набрав 88,24% голосов избирателей.

Электоральная активность в регионе продемонстрировала высокий уровень — явка составила 77,01% от общего числа зарегистрированных избирателей. Окончательные итоги голосования будут подведены после обработки 100% бюллетеней и формализации итоговых протоколов территориальных избирательных комиссий.