Минниханов сохраняет лидерство на выборах Раиса РТ с результатом 88,24%

news_top_970_100
Республика
15 сентября 2025  08:17

По данным государственной автоматизированной системы «Выборы» на 7:22 15 сентября, после обработки 96,7% протоколов действующий руководитель Республики Татарстан Рустам Минниханов сохраняет убедительное лидерство, набрав 88,24% голосов избирателей.

Электоральная активность в регионе продемонстрировала высокий уровень — явка составила 77,01% от общего числа зарегистрированных избирателей. Окончательные итоги голосования будут подведены после обработки 100% бюллетеней и формализации итоговых протоколов территориальных избирательных комиссий.

news_right_column_240_400
Новости
В конце сентября откроется регулярное авиасообщение между Казанью и Краснодаром
Казанский семейный концерт в день выборов собрал свыше 115 тысяч гостей
Рустам Минниханов переизбран главой Татарстана с результатом 88,09% голосов
Рустам Минниханов переизбран главой Татарстана с результатом 88,09% голосов
ГАИ РТ предупреждения о пешеходной безопасности в условиях осеннего сокращения светового дня
Какая работа считается сверхурочной?
Минниханов сохраняет лидерство на выборах Раиса РТ с результатом 88,24%
«Ротор» разгромил КАМАЗ
Последние данные ЦИК РТ: более 75% от общего числа избирателей РТ проголосовало