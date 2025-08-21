Мишустин похвалил Минниханова на форуме в Казани и пожелал успехов на выборах

21 августа 2025  15:35

Премьер-министр России Михаил Мишустин высоко оценил работу Раиса Татарстана Рустама Минниханова по развитию региона во время встречи в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани. Видео диалога опубликовала руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Глава правительства РФ подчеркнул, что Минниханов пользуется поддержкой президента Владимира Путина, и выразил уверенность в его успехе на предстоящих выборах. «Хочу от всей души пожелать вам удачи на выборах Раиса Республики Татарстан», — заявил Мишустин.

В ответном слове Минниханов поблагодарил федеральное руководство за создание условий для развития региона. «Мы ведем масштабные международные программы. Большое спасибо правительству — у нас полное взаимодействие по всем проектам. Остается только работать», — отметил глава Татарстана.

