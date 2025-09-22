Михаил Афанасьев единогласно переизбран мэром Зеленодольска на второй срок

22 сентября 2025  13:01

На первой сессии обновленного состава Совета депутатов Зеленодольска действующий мэр Михаил Афанасьев единогласно избран на второй срок. Голосование прошло в Центре культурного развития города, где собрались представители нового депутатского корпуса, обновившегося почти на 50%.

В своей программной речи Афанасьев обозначил приоритеты развития города, подчеркнув необходимость сохранения и приумножения достижений последних лет. «Если посмотреть на Зеленодольск 2020 года и нынешний город – изменения налицо, и каждый из вас их ощущает лично», – отметил мэр.

Афанасьев, имеющий звание заслуженного работника сельского хозяйства РТ и награжденный медалями «За заслуги в развитии местного самоуправления» и «За доблестный труд», возглавил город в 2020 году после работы руководителем исполкома Зеленодольского района и главой Лаишевского района.

Новый срок работы городской администрации будет проходить под руководством обновленного депутатского корпуса, что, по словам Афанасьева, задает новый импульс развитию города и реализации поставленных задач в рамках «пятилетки созидания» под руководством Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

