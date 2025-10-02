Многодетные семьи Казани и Набережных Челнов получат альтернативу земельным участкам

Государственный Совет Татарстана утвердил законодательные поправки, предоставляющие многодетным семьям из Казани и Набережных Челнов право выбора между получением земельного участка и денежной компенсацией. Законопроект, принятый 25 сентября, направлен на разрешение сложной ситуации с земельным ресурсом в крупнейших городах республики.

Как пояснил председатель профильного комитета Госсовета РТ Азат Хамаев, в городских округах сохраняется значительная очередь на получение земли: 8,5 тысяч семей в Казани и 5,3 тысячи в Набережных Челнах. "Принятый закон стал логическим продолжением системной работы по решению проблемы обеспечения многодетных семей земельными наделами", - отметил парламентарий.

Критерии для получения поддержки сохраняются: семьи с тремя и более детьми, проживающие в муниципалитете не менее пяти лет и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. С 2012 года в республике участки получили уже 53 тысячи семей, что составляет 74% от подавших заявки.

Конкретный размер денежной компенсации и порядок ее выплаты будут установлены отдельным постановлением Кабинета Министров Татарстана. По словам Хамаева, в настоящее время ведется разработка соответствующих нормативных актов, а профильный комитет держит этот вопрос на контроле.