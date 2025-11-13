Молодогвардейцы Татарстана отправили 850 кг гуманитарной помощи

Молодогвардейцы Татарстана оперативно собрали и отправили 850 кг гуманитарной помощи для бойцов СВО. Помощь понадобилась срочно: после обстрела противник сжёг лес, где располагались бойцы, и уничтожил блиндаж со всеми продуктами и личными вещами. Об этом сообщается на сайте татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

В составе груза были генераторы, медикаменты, перевязочные средства (турникеты), тёплая одежда, продукты, маскировочные сети, средства гигиены и другие необходимые вещи. О проблеме стало известно вечером, но это не остановило волонтёров.

«Мы быстро среагировали, — рассказывает руководитель Гуманитарного центра МГЕР Татарстана Азим Арсланов. — Часть помощи уже была на складе, готовилась к отправке. Мы сразу нашли транспорт и уже утром всё отправили. Уверены, что груз дойдёт до ребят за три дня».

Азим отметил, что молодогвардейцы всегда стараются работать на опережение, чтобы бойцы получали помощь быстро и без задержек.

К слову, всего с февраля 2022 года Гуманитарный центр «Молодой Гвардии» отправил военным и жителям новых регионов больше 331 тонны грузов. Это помощь на сумму свыше 66 миллионов рублей.