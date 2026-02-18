Молодые предприниматели Татарстана могут выиграть миллион на бизнес

Республика
18 февраля 2026  08:37

В Татарстане открыт приём заявок на федеральный конкурс «Создай Наше» для предпринимателей от 14 до 35 лет. В этом году число победителей увеличили до 100 человек — каждый получит по миллиону рублей на развитие своего дела и место в акселераторе Корпорации МСП.

Участвовать можно в одной из двух категорий: «Молодёжь без бизнеса» или «Бизнес до трёх лет». После регистрации на платформе МСП.РФ конкурсанты пройдут бесплатное обучение и подготовят проект. Итоги подведут в мае в Москве.

В прошлом году Татарстан занял третье место по числу заявок, а два проекта из республики получили гранты по миллиону рублей. Заявки принимаются до 10 марта 2026 года.

