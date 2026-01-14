Молодым ученым Татарстана планируют выделять жилищные гранты свыше 1,3 млн рублей

Республика
14 января 2026  17:09

В Татарстане готовят новую меру поддержки для молодых исследователей, связанную с решением жилищного вопроса. Проект республиканской программы сейчас находится на стадии антикоррупционной проверки.

Согласно документу, наиболее перспективным представителям научного сообщества планируется предоставлять целевые жилищные гранты. Размер выплаты составит порядка 1,3 млн рублей. Эти средства можно будет использовать на разные цели — внести первый взнос при покупке квартиры, рассчитаться за уже приобретенное жилье либо частично или полностью погасить ипотечный кредит.

Претендовать на такую поддержку смогут ученые с подтвержденными профессиональными достижениями. В программе смогут участвовать кандидаты наук не старше 35 лет и доктора наук в возрасте до 40 лет. Дополнительными условиями станут как минимум трехлетний опыт работы в научной сфере и официальный статус нуждающегося в улучшении жилищных условий.

Ожидается, что запуск программы поможет удержать талантливые кадры в регионе и создаст дополнительные стимулы для развития научного потенциала Татарстана.

