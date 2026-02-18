Муфтий Татарстана призвал верующих к духовному очищению в Рамадан

Председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин обратился к жителям республики в преддверии священного месяца. Он напомнил, что Рамадан — это не просто отказ от еды и воды, а время всестороннего воздержания.

По словам муфтия, истинный пост подразумевает защиту сердца, языка, рук и глаз от всего запретного. Верующим стоит засыпать с намерением поклонения и украшать не только ифтар, но и свою душу.

«Если человек будет держать уразу с таким настроем, он сможет побороть свой нафс (эго) и заслужить прощение Всевышнего», — подчеркнул Самигуллин.

Рамадан наступает сегодня с заходом солнца.