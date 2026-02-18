Муфтий Татарстана призвал верующих к духовному очищению в Рамадан

news_top_970_100
Республика
18 февраля 2026  09:31

Председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин обратился к жителям республики в преддверии священного месяца. Он напомнил, что Рамадан — это не просто отказ от еды и воды, а время всестороннего воздержания.

По словам муфтия, истинный пост подразумевает защиту сердца, языка, рук и глаз от всего запретного. Верующим стоит засыпать с намерением поклонения и украшать не только ифтар, но и свою душу.

«Если человек будет держать уразу с таким настроем, он сможет побороть свой нафс (эго) и заслужить прощение Всевышнего», — подчеркнул Самигуллин.

Рамадан наступает сегодня с заходом солнца.

news_right_column_240_400
Новости
Муфтий Татарстана призвал верующих к духовному очищению в Рамадан
В Казани вывезли 2 тысячи тонн снега с трамвайных путей во время снегопадов
Молодые предприниматели Татарстана могут выиграть миллион на бизнес
В Нижнекамске представили Биржу ЦТС - сервис для прямого диалога бизнеса и государства
«Нефтехимик» потерпел четвертое поражение подряд, всухую уступив «Локомотиву»
«Ак Барс» взял реванш у «Авангарда» на выезде
Школы и детсады Казани возвращаются к очному формату после снежного коллапса
Слово и линии, вдохновленные Кораном: в Кул-Шариф открылась выставка «С небесной книги список дан…»
Слово и линии, вдохновленные Кораном: в Кул-Шариф открылась выставка «С небесной книги список дан…»