Мурал «Ждёт» из РТ признан лучшей работой на фестивале уличного искусства в ПФО

Художник-граффитист из Набережных Челнов Александр Попов одержал победу в фестивале уличного искусства «ФормАРТ» в Приволжском федеральном округе. Его работа «Ждёт» была признана лучшей среди 326 заявок от 35 молодых авторов.

Церемония награждения прошла в Кирове с участием представителей аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и правительства Кировской области. Победитель определялся путем народного и экспертного голосования. Проект-победитель получил наибольшую поддержку в народном голосовании.

Художественное произведение создано в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На мурале изображена девушка в военной форме с фронтовым письмом, прообразом которой стала бабушка художника. Работа символизирует образ женщин, ожидавших своих близких с войны.

Авторы трех лучших работ получат гранты от 100 до 200 тысяч рублей на творческое развитие. Фестиваль проводится с 2020 года в рамках национального проекта «Молодежь и дети».