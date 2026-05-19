Мужчина, допустивший нападение бультерьера на ребенка в Нижнекамске, заключен под стражу

19 мая 2026  15:51

В Нижнекамске суд заключил под стражу 47-летнего мужчину, который 16 мая выгуливал бультерьера, напавшего на 12-летнюю девочку. Мера пресечения избрана по ходатайству прокуратуры до 16 июля 2026 года.

По версии следствия, обвиняемый находился в общественном месте с собакой породы бультерьер, принадлежащей его знакомому. Животное не было на поводке и без намордника, что привело к нападению на ребенка. Школьница получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле прокуратуры. Владелец собаки также установлен, с ним проводятся следственные действия.

