Музыка Губайдулиной прозвучит в Казани в рамках фестиваля Synesthesia lab

Сегодня в Казанской ратуше состоится концерт, который продолжит программу III Международного фестиваля современной музыки Synesthesia lab. Мероприятие будет посвящено советскому и российскому композитору Софии Губайдулиной, скончавшейся в этом году в возрасте 93 лет.

Об этом сообщил художественный руководитель фестиваля, композитор и дирижер Роман Пархоменко. На концерте прозвучат три произведения Губайдулиной. Их исполнят Оркестр Центра современной музыки имени Софии Губайдулиной, Московский ансамбль современной музыки и Казанский ансамбль ударных инструментов «Пространство ритма».

- Этот концерт относится к категории спецпроектов фестиваля, которых в этом году четыре, — продолжил Пархоменко. — Было около 600 заявок, однако зал может вместить лишь 240 человек. Нам даже писали, что готовы стоять, лишь бы попасть на концерт. Приятно видеть такой интерес к творчеству Софии Губайдулиной!

Отметим, что в шесть лет София Губайдулина выступала в зале Казанской ратуши, где исполнила фортепианный номер.