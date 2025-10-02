Музыка Губайдулиной прозвучит в Казани в рамках фестиваля Synesthesia lab

news_top_970_100
Город
2 октября 2025  14:04
Автор:
Елизавета Черкина

Сегодня в Казанской ратуше состоится концерт, который продолжит программу III Международного фестиваля современной музыки Synesthesia lab. Мероприятие будет посвящено советскому и российскому композитору Софии Губайдулиной, скончавшейся в этом году в возрасте 93 лет.

Об этом сообщил художественный руководитель фестиваля, композитор и дирижер Роман Пархоменко. На концерте прозвучат три произведения Губайдулиной. Их исполнят Оркестр Центра современной музыки имени Софии Губайдулиной, Московский ансамбль современной музыки и Казанский ансамбль ударных инструментов «Пространство ритма».

 - Этот концерт относится к категории спецпроектов фестиваля, которых в этом году четыре, — продолжил Пархоменко. — Было около 600 заявок, однако зал может вместить лишь 240 человек. Нам даже писали, что готовы стоять, лишь бы попасть на концерт. Приятно видеть такой интерес к творчеству Софии Губайдулиной!

Отметим, что в шесть лет София Губайдулина выступала в зале Казанской ратуши, где исполнила фортепианный номер.

news_right_column_240_400
Новости
Музыка Губайдулиной прозвучит в Казани в рамках фестиваля Synesthesia lab
Многодетные семьи Казани и Набережных Челнов получат альтернативу земельным участкам
Врачи объяснили, чем опасен стресс для сердца
Более 370 тысяч жителей Татарстана установили самозапрет на кредиты
Пять способов продлить яблокам свежесть
Готовим теплицу к зиме
Готовим теплицу к зиме
Скончался главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
В Казани завершен первый этап реставрации дома-музея Каюма Насыри