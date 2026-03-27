МВД предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях

Министерство внутренних дел России выступило с официальным предупреждением для граждан. Ведомство призвало жителей страны не поддаваться на провокации и игнорировать призывы к участию в несогласованных мероприятиях, которые анонсированы в интернете на конец этой недели.

Как сообщается на сайте министерства, организаторов и участников таких акций ждет серьезная ответственность — как административная (штрафы, арест), так и уголовная (вплоть до лишения свободы). Особо подчеркивается, что наказание грозит не только за личное участие, но и за попытки вовлечь в противоправные действия других людей, включая несовершеннолетних.

В МВД отметили, что в мессенджерах и социальных сетях злоумышленники распространяют призывы выйти на улицы, а также совершать другие незаконные поступки.

В ведомстве заверили, что любые попытки провести подобные несогласованные мероприятия будут жестко пресекаться правоохранительными органами. Распространение информации о них в интернете рассматривается как попытка раскачать общественную обстановку в стране.