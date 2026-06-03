«Мы в одной лодке»: Минниханов встретился с предпринимателями Татарстана в Зеленодольске

Раис Татарстана Рустам Минниханов провёл традиционную встречу с представителями малого и среднего бизнеса, приуроченную ко Дню российского предпринимательства. В этом году площадкой для диалога стал индустриальный парк «М-7» в Зеленодольском районе.

Перед началом встречи глава республики осмотрел компании, которые уже работают на территории парка «М-7 2.0». Открывая мероприятие, Минниханов поздравил бизнесменов с профессиональным праздником и подчеркнул, что власти региона продолжают уделять особое внимание развитию индустриальных парков, промышленных зон и технопарков.

— Сегодня мы посетили парк «М-7», у него уже четыре площадки. Две из них полностью реализованы. Мы крайне заинтересованы в создании условий для развития таких площадок, особенно в пригороде, чтобы здесь создавались рабочие места, — отметил Раис РТ.

По его словам, размещение производств в пригородной зоне поможет снизить маятниковую миграцию населения — людям будет удобно и жить, и работать рядом с домом.

Резервировать землю под промплощадки заранее

Минниханов предложил заблаговременно подготавливать и резервировать участки для будущих промышленных объектов.

— Потом возникнет ситуация, что производство есть, а земли для него нет. Эти площадки должны быть, давайте заранее их зарезервируем, — заявил он.

Раис РТ также обратил внимание, что на «М-7» работает много производств по импортозамещению и есть экспортная продукция.

— Мы считаем, что направление, которое мы взяли, правильное. У предпринимателей есть вопросы к власти — изменения в налоговом законодательстве, стоимость ресурсов. Но мы живём в непростое время, правительство вынуждено принимать и непопулярные решения. Мы все в одной лодке. Главное — сохранить экономику, рабочие места и обеспечить победу в СВО, — подчеркнул Минниханов.

Вопросы бизнеса и поддержка ветеранов СВО

В ходе встречи предприниматели смогли задать волнующие их вопросы. Один из участников СВО рассказал, что вместе с боевым товарищем открыл строительный бизнес, специализирующийся на электрооборудовании и электромонтаже. Он напомнил, что по решению президента участникам спецоперации оказывают поддержку в развитии собственного дела. Начинающие бизнесмены получили льготное финансирование через Минэкономики РТ и сформировали рабочие бригады из вернувшихся бойцов.

— Мы столкнулись с тем, что строительный рынок республики плотно занят крупными игроками, — сказал ветеран, попросив содействия в привлечении таких предприятий в качестве субподрядчиков на коммерческих объектах.

Минниханов поручил руководителю филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачиной и министру строительства РТ Марату Айзатуллину проработать вопрос организации программ подготовки и переподготовки ветеранов СВО для работы на строительном рынке.

ЦУМ и ремесленничество

Поднимался вопрос о поддержке ремесленничества. Минниханов подчеркнул, что недавно открывшийся в Казани Центр уникальных мастеров (ЦУМ) — это лицо культуры Татарстана, и работать там должны настоящие ремесленники.

— Там должна быть реальная жизнь, реальные ремесленники и реальная деятельность. Миссия центра — не только производить и продавать, но и обучать молодёжь, — сказал Раис РТ.

Он напомнил, что республика вложила значительные средства в сохранение умельцев и ремесленных традиций. Арендаторы ЦУМа пользуются льготами: на три года им предоставлена сниженная ставка аренды.

— Три года в центре города. Вы должны не только продавать, но и учить нашу молодёжь. Если хотите зарабатывать, продавайте, но только то, что произвели сами, — подчеркнул Минниханов.

По его словам, в планах — продвигать ЦУМ как площадку для ремесленников, приглашать мастеров из других регионов и стран, организовывать бизнес-миссии.

Вопросы предпринимателей на контроле

Раис Татарстана заверил бизнесменов, что все озвученные вопросы будут внимательно изучены.

— Мы постараемся принять решения, которые позволят предпринимательству в Татарстане и дальше чувствовать поддержку муниципальной и республиканской властей. Всё, что необходимо донести до федеральных коллег, мы тоже сделаем, — резюмировал Минниханов.

Во встрече также приняли участие заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев и другие официальные лица.