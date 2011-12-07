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Пожилым казанцам и трудным семьям установили почти 900 пожарных извещателей

В Татарстане продолжает действовать благотворительная программа, созданная по предложению Президента Татарстана Рустама Минниханова.

В Республике Татарстан в целях предотвращения пожаров, с 2016 года продолжает действовать благотворительная программа, созданная по предложению Президента Татарстана Рустама Минниханова. В рамках этой программы сотрудники Управления гражданской защиты исполкома Казани устанавливают в квартирах одиноких пожилых людей старше 70 лет, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономные пожарные извещатели. 

В 2020 году в столице Татарстана установлено 879 таких устройств в 293 квартирах, сообщили на минувшем деловом понедельнике в мэрии Казани.

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