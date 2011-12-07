В Татарстане выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Татарстане за сутки зарегистрировали 26 новых случаев заражения за сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«Один случай — завозной, остальные — контактные. Все заболевшие лучатся на дому», — отметили в штабе.

Большей части заболевших от 30 до 50 лет — 11 человек, четверым заболевшим — от 18 до 30 лет, четверым — от 50 до 60 лет, шестерым — от 60 до 70 лет, одному — от 70 до 80 лет.

В Казани выявлено больше всего новых случаев — 12, за столицей РТ идет Буинский район — четыре случая, три случая — в Зеленодольском районе, два случая — в Апастовском районе, по одному случаю — в Бугульминском, Высокогорском, Кайбицком, Пестречинском и Тюлячинском районах.

Всего в Татарстане коронавирус был диагностирован у 7 256 человек, из них 6 113 человек — выздоровели (+21 за сутки). 76 человек — скончались.