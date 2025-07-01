Определились лауреаты республиканского конкурса сценариев «СценАрт»

- Поздравляем вас с прохождением такого непростого, но интересного этапа жизни. Вместе с вами мы укрепляем наш проект и делаем его еще круче. Мы получили настоящий шквал эмоций, и благодарим вас за открытость и желание создавать. Но самое важное, по итогам конкурса мы не закрываем двери. У нас еще будет вестись работа, в том числе и с победителями, - обратилась к призерам и лауреатам «СценАрт» одна из инициаторов проекта, президент РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» Алена Бакирова.

Наставниками конкурсантов были режиссер-постановщик театра и кино, доцент кафедры режиссуры, кино и телевидения Казанского государственного института культуры, член Союза театральных деятелей РФ и РТ Юлия Захарова и режиссер театра и кино, драматург, сценарист, актер, участник и лауреат Международных театральных, драматургических и кинофестивалей Булат Минкин. Юлия Захарова призналась, что эксперты были в замешательстве, потому что работы молодых сценаристов оказались на очень высоком профессиональном уровне.

Справка «КВ»

Проект «СценАрт» реализуется с 2024 года Региональной общественной организацией «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан и аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан.