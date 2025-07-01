В столице РТ можно будет посмотреть кино самых разных стран

Международный казанский кинофестиваль «Алтын минбар» состоится с 5 по 9 сентября. Но заявочная кампания уже завершена, фильмы в конкурсную программу отобраны.

Директор Нового института культурологии, начальник отдела разработки и апробации методик кинопросвещения ВГИК, председатель отборочной комиссии фестиваля Нина Кочеляева отметила расширение его географии в сторону Европы. Это явление достаточно новое, поскольку в предыдущие годы фестиваль больше ориентировался на исламские страны.

Работы у отборочной комиссии было очень много: всего на кинофорум поступило 845 заявок из 67 стран. Это почти допандемийный уровень. Члены комиссии придерживались правила - от одной страны в одну номинацию должен попасть только один фильм. Но в итоге сделали исключение для татарстанских работ, вместо 50 отобранных фильмов в программу попали сразу 54.

Конкретнее в этот раз из Татарстана поступило целых 56 заявок. Комиссией было принято волевое решение - расширить программу «Национальный конкурс» с 10 до 14 картин за счет именно татарстанского кино.

Среди запрыгнувших в последний вагон - фильм «Нарисованные снегом» режиссеров Рената Абянова и Амира Аббясова, а также «Дочки-матери» по пьесе Туфана Миннуллина Юлии Захаровой и Ирека Хафизова. Кстати, Абянов - не только творческий человек, но и руководитель Департамента культуры ДУМ РФ. Программа фестиваля одобряется еще ДУМ РТ, поскольку, как отметил профессор, заведующий кафедрой филологии и страноведения Российского исламского института Тимур Шайхуллин, фильмы, противоречащие семейным или исламским ценностям, на фестиваль не попадают. Он привел пример кино, в котором ангела смерти играл человек, что категорически запрещено по мусульманским канонам, и фильм в результате не попал в программу. А в целом, по словам Шайхуллина, комиссия при отборе делает упор на темы поиска выхода из современных трудных ситуаций и поиска самоидентичности. Жюри смотрит на кино глазами обычного зрителя.

Директор «Татаркино» и исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова с гордостью заявила, что председателем жюри основного конкурса «Алтын минбар» станет индийский звукорежиссер, член Американской академии киноискусств Ресул Пукатти, который получил премию «Оскар» за лучший звук в фильме «Миллионер из трущоб». Также в жюри будет и драматург Мансур Гилязов, который в этом году был удостоен премии имени Тукая за сборник пьес «Словарь любви». Еще в жюри кинофестиваля - представители России, Омана, Китая, Египта, Нигерии, Узбекистана и Франции.

Миляуша Айтуганова рассказала, что фильмом открытия фестиваля станет картина «Тимур и его команда». Это Аркадий Гайдар, но в современной обработке, авторы не смогли обойти тему СВО. В ролях: Никита Кологривый, Егор Бероев, Елена Цыплакова, а также Денис Майданов с дочерью Владой Майвл.

Нина Кочеляева отдельно отметила еще несколько картин, попавших в итоговый список. Во-первых, это успевший вызвать неоднозначную реакцию фильм Радика Кудоярова «Черный лес» про Мусу Джалиля. Фильм из Казахстана «Эвакуация» Фархата Шарипова уже успел побывать на Московском кинофестивале. Он полностью черно-белый. В 2021 году Шарипов уже участвовал в казанском фестивале с фильмом «18 килогерц» и даже взял Гран-при. Глава отборочной комиссии сказала, что привезти «Эвакуацию» в Россию оказалось не так просто, на это ушло шесть месяцев.

Открытием фестиваля станет картина из Черногории «Оплот стойкости» Николы Вукчевича. Она одновременно вся построена на традициях ислама и посвящена теме Второй мировой войны.

В основном конкурсе также заявлены картины из Марокко, Индии, Узбекистана, Китая, Сирии, Ирана и Малайзии. Нашу страну представит фильм-участник внеконкурсной программы «Арт-кор» Московского кинофестиваля «Отель «Онегин» Ирины Евтеевой. Это и анимация, и игровое кино вместе.

Церемонии открытия и закрытия фестиваля ожидаемо пройдут в новом здании театра Камала.