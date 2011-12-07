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В Татарстане за учебный год коронавирусом переболели 588 школьников, студентов и педагогов

Из них 155 школьников, 189 студентов, и 244 педагогов.

В Татарстане за учебный год коронавирусом переболели 588 школьников, студентов и педагогов. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«У нас с вами завершился учебный год, в организованных коллективах у нас было зарегистрировано 588 случаев коронавирусной инфекции. Из них 155 школьников, 189студентов, и 244 педагогов. Важно, что все случае были единичными и с учетом того, что мы строго соблюдали антиковидные меры во всех учебных заведениях, то распространения заболевания не происходило», — сказала Патяшина.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за сутки выявили 31 случай заражения коронавирусом COVID-19.

КВ
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