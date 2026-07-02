Программу капремонта в Казани скорректировали: финансирование выросло до 4,5 млрд рублей

В столице Татарстана готовятся внести коррективы в программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2026–2028 годы. Проект обновлённого постановления в настоящее время проходит антикоррупционную проверку. В новой редакции существенно пересмотрены как финансовые параметры, так и количественные ориентиры по сравнению с исходным вариантом.



Финансирование в предстоящем году решено увеличить до 4,5 миллиарда рублей – ранее закладывалось 3,78 миллиарда. В 2027 году объём вырастет с 2,9 до 3 миллиардов, в 2028-м – с 3,27 до 3,7 миллиарда. Таким образом, общий бюджет на трёхлетку заметно прибавит.



Однако увеличение средств не синхронизируется с числом объектов. На 2026 год план по домам сокращён почти вдвое – с 392 до 250. В 2027-м показатель остаётся прежним – 321 дом. А вот на 2028-й, напротив, намечен рост: 214 вместо 181 ранее. Такая динамика, вероятно, говорит о смещении акцентов в пользу более затратного и основательного ремонта на меньшем числе объектов.



Перечень видов работ остался без изменений: как и прежде, в программу заложены ремонт кровель, фасадов, внутридомовых инженерных систем и замена лифтового оборудования.